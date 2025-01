Champions League Mittelmaß in Europa: Bayern vor Extrarunde

Ganz viel Schützenhilfe nötig

Durch die verdiente Niederlage bei den zuvor in diesem Jahr noch sieglosen Rotterdamern haben es die Münchner nicht mehr selbst in der Hand, direkt das Achtelfinale zu erreichen. Nur bei einem eigenen Sieg in der kommenden Woche gegen das noch sieglose Team von Slovan Bratislava und ganz vielen optimalen Ergebnissen in den Parallelspielen ist der direkte Einzug ins Achtelfinale noch möglich. Wahrscheinlicher sind die Playoffs. Die Mannschaften auf den Rängen 9 bis 24 spielen die weiteren acht Achtelfinal-Teilnehmer in Hin- und Rückspiel aus.