München/Madrid - Die königliche Wucht von Real Madrid hat längst auch Elisa Senß erfasst. Es sei "etwas ganz Besonderes, für den größten Club der Welt zu spielen", findet die Fußball-Nationalspielerin. Ein Gigant ist Real allerdings nur im Männerfußball. Bei den Frauen soll das erst noch so werden, auch mit deutscher Hilfe. Neben Senß stehen vor dem Champions-League-Spiel beim FC Bayern München am Mittwoch (18.45 Uhr, ZDF/Disney+) auch die Ex-Nationalspielerinnen Merle Frohms und Sara Däbritz im Fokus.