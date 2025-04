Vielmehr habe der Jubel über sein Kopfballtor zum zwischenzeitlichen 2:1 "einfach die Freude eines Kindes" widergespiegelt, "das ein Viertelfinale in der Champions League spielt", erklärte der Abwehrspieler. Durch das 2:2 am Mittwoch in Mailand waren die Münchner nach der 1:2-Hinspielniederlage aus dem wichtigsten europäischen Club-Wettbewerb ausgeschieden.