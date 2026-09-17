Champions League: Magdeburg siegt klar - Melsungen verliert in Plock

Kriens/Plock - Der SC Magdeburg ist in der Handball-Champions League weiter auf Kurs. Der deutsche Meister siegte auch beim Schweizer Champion Kriens-Luzern vor 3.899 Zuschauern klar mit 39:29 (20:11). Gleich vier Magdeburger kamen als beste Schützen auf fünf Treffer. Dagegen musste sich die MT Melsungen beim polnischen Spitzenteam Wisla Plock mit 24:25 (13:15) geschlagen geben. In einem spannenden und packenden Match scheiterte Aron Mensing drei Sekunden vor dem Ende am starken Wisla-Torhüter Mirko Alilovic.