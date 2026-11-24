Madrid/Manchester - Real Madrid bleibt auf direktem Kurs in Richtung Achtelfinale der Champions League, Manchester City dagegen muss den nächsten Stimmungsdämpfer hinnehmen. Real setzte sich mit 5:1 (0:1) gegen den niederländischen Meister PSV Eindhoven durch und kletterte nach dem fünften Sieg im fünften Spiel vorerst auf Rang eins. Auch Königsklassen-Neuling Como 1907 kommt der direkten Qualifikation für die K.o.-Phase nach dem 1:0 (0:0) gegen AEK Athen immer näher. City holte nach zweimaligem Rückstand wenigstens noch ein 2:2 (0:0) gegen die SSC Neapel.