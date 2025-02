Gegen die Schotten war Müller erst in der 95. Minute für Jamal Musiala eingewechselt worden. Sein Einsatz auf dem Platz dauerte laut Sky Sport nur 24 Sekunden. Der FC Bayern hatte sich beim Remis gegen den schottischen Meister erst durch ein spätes Tor von Alphonso Davies in der Nachspielzeit ins Achtelfinale der Königsklasse gerettet. Das Hinspiel in Glasgow hatten die Münchner mit 2:1 gewonnen.