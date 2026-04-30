München - Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus rechnet mit einem Finaleinzug des FC Bayern München und erwartet erneut eine Weltklasse-Vorstellung im Rückspiel der Champions League. "Ich gehe davon aus, dass die Bayern ins Finale kommen, sie waren schon am Dienstag das bessere Team. Wir werden wieder Tore und ein Offensivspektakel erleben, nur dreimal in Rückstand wie gegen Real sollten sie nicht geraten", schrieb Matthäus in einer Kolumne für den "Kicker" nach dem 4:5 des FC Bayern im Hinspiel gegen Paris Saint-Germain.