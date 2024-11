Bayern unter Druck

Der FC Bayern steht in der reformierten Champions League nach den Niederlagen gegen Aston Villa (0:1) und dem FC Barcelona (1:4) unter Druck. Im zweiten Heimspiel dieser Königsklassen-Saison soll nach dem 9:2 gegen Dinamo Zagreb zum Auftakt nun gegen das Team des früheren Heidenheimers Jan-Niklas Beste der zweite Sieg her. "Es ist ein großes Spiel. Wir sind nicht gut gestartet in die Champions League. Der Druck ist jetzt in jedem Spiel da", sagte Torjäger Harry Kane.