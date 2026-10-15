Champions League: Martínez entschuldigt sich für Kritik an United-Führung

Manchester - Manchester Uniteds Abwehrspieler Lisandro Martínez hat sich für die scharfe Kritik an seiner eigenen Vereinsführung nach der 0:2-Niederlage in der Champions League bei Atlético Madrid entschuldigt. "Die Frustration über die Niederlage hat mich dazu gebracht, meine Gefühle zu einem Zeitpunkt und an einem Ort auszudrücken, die vielleicht nicht die richtigen waren. Dafür möchte ich mich entschuldigen", schrieb der Argentinier nach einem Gespräch mit der Clubführung in seiner Instagram-Story.