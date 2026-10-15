Champions League: Martínez entschuldigt sich für Kritik an United-Führung

Der Fußball-Weltmeister von 2022 hatte nach der Niederlage in Madrid auch das Kader-Niveau des Premier-League-Clubs infrage gestellt. "Ehrlich gesagt erwarte ich mehr. Ich erwarte mehr", hatte der 28-jährige Martínez auf eine entsprechende Frage nach dem Spiel geantwortet und hinzugefügt: "Ich erwarte mehr von unserem Sportdirektor." Unter dem Sportdirektor Jason Wilcox hatte United im Sommer immerhin mehr als 170 Millionen Euro für Transfers ausgegeben. Die Red Devils hatten sich in der vergangenen Spielzeit nach drei Jahren Pause wieder für die Champions League qualifiziert.