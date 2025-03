Liverpool dominiert, PSG schaffte es gerade so in die Playoffs

Der FC Liverpool hatte die erste Phase im reformierten Champions-League-Modus dominiert und souverän Rang eins in der Tabelle geholt. Das bescherte dem englischen Top-Club zwar eine längere Pause - wie sieben weiteren Teams - bewahrte ihn aber nicht vor dem Duell mit dem französischen Meister im Achtelfinale. Paris hatte sich in der Ligaphase extrem schwergetan und war gerade so noch in die Playoffs gekommen.