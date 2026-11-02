München/Madrid - Für den personell schwer gebeutelten FC Bayern hat es vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid zwei Lichtblicke gegeben. Sowohl Offensivstar Michael Olise als auch Torhüter Manuel Neuer standen beim Abschlusstraining in München mit auf dem Platz. Das Duo dürfte dem deutschen Fußball-Rekordmeister für die Partie im Estadio Metropolitano am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) zur Verfügung stehen. Olise trug bei der Einheit an der Säbener Straße allerdings ein Tape am Knie.