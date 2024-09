Champions League: Leipzigs Frustbewältigung in Madrid mit Sörloth als Gegner

Mit drei Siegen und zwei Remis gelang punktgleich mit Real ein solider Start in die Liga. Aber auch die Leipziger sind noch ungeschlagen, saisonübergreifend sogar seit 14 Ligaspielen. Dennoch tat sich das Team von Marco Rose bei der Nullnummer gegen Union Berlin extrem schwer mit Lösungen in der Offensive. "Als Nächstes kümmern wir uns um Atletico und haben noch etwas Zeit, um zu regenerieren. Auch die Integration unserer Neuzugänge können wir in den nächsten Tagen nochmal intensivieren", sagte Rose angesichts der Last-Minute-Neuzugänge. Einer davon ist Arthur Vermeeren, der bei Atlético noch bis 2030 unter Vertrag steht und die Saisonvorbereitung in Spanien absolviert hatte. Der Belgier weiß also, wie der Gegner tickt, tauschte sich auch schon mit Rose aus.