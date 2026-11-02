"Das Gefühl ist zumindest anders dann in Istanbul. Weil natürlich ist es doch auch ganz normal, dass du dann an einem Dienstagabend in Istanbul mit einem verlorenen Spiel gegen Leverkusen anders auftrittst als mit einem gewonnenen", erklärte Wohlgemuth. Nach dem zuvor holprigen Pokal-Auftritt beim SC Paderborn (1:0) hatte der VfB gegen die Leverkusener Kunst mit Kampf vereint und die Abwärtsspirale in der Liga durch den dritten Saisonsieg erst einmal gestoppt.