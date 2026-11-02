Istanbul - Sportvorstand Fabian Wohlgemuth erwartet ein "hochemotionales Spiel" und ein "lautes Stadion", Stürmer Ermedin Demirovic eine "besondere Atmosphäre in Istanbul". In der türkischen Metropole trifft der VfB Stuttgart am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) auf Galatasaray mit Leroy Sané und Ilkay Gündogan - aber vor allem auf enthusiastische Fußballfans. "Das wird schon was Besonderes. Ich glaube, Galatasaray ist allgemein was Besonderes, ein besonderer Verein", sagte Demirovic vor dem stimmungsvollen Stresstest für die Schwaben in der Champions League.