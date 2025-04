Mailand - Die Ansage von Vincent Kompany konnte nicht deutlicher sein. Der Trainer des FC Bayern München nahm vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Inter Mailand am Abend (21.00 Uhr/DAZN) seine Führungsspieler mit einer deutlichen Ansage in die Pflicht - und einen Youngster in Schutz.