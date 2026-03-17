"Die Entscheidung wird rein medizinisch sein", sagte Kompany. Wenn alles normal verlaufe, "steht Jonas im Tor", sagte der Bayern-Coach mit Blick auf die Achtelfinal-Partie an diesem Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN). Wenn Urbig kein grünes Licht erhalte, werde es "eine andere Lösung" geben. Diese würde dann der erst 16 Jahre alte Leonard Prescott sein, bestätigte Kompany.