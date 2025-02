Celtic freut sich auf "Könige des Fußballs"

Der gastgebende Außenseiter betont seinen großen Respekt, sieht aber auch eine Chance. "Der FC Bayern ist einer der Giganten des europäischen Fußballs. Es sind wirklich die Könige des Fußballs mit dem, was sie über die Jahre auf diesem Niveau erreicht haben", sagte Trainer Brendan Rodgers. "Wir haben an den Grundlagen gearbeitet, unsere Laufarbeit und Körperlichkeit haben wir verbessert. Ich denke, wir können das schaffen, und mit der Energie und der Unterstützung im Rücken ist in diesem Spiel alles möglich."