"Das ist einfach vernünftig"

Auf diese Entwicklung reagierte Kompany. "Lucho hat immer alles gespielt, nicht nur für uns, sondern auch für die Nationalmannschaft. Er hat auch die längsten Reisen. Man spricht immer über mehr und mehr Spiele. Ich glaube, das ist jetzt einfach vernünftig, dass er ein paar Tage weg ist und dann mental und physisch wieder hundert Prozent zurückkommt", erklärte der Bayern-Coach. "Wichtig ist für mich, dass er jetzt mit seiner Familie zusammen ist."