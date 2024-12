Champions League: Kompany bestätigt: Rippenbruch bei Neuer

Gelsenkirchen - Bayern München muss bis zum Jahresende auf Torhüter Manuel Neuer verzichten. Wie Trainer Vincent Kompany in Gelsenkirchen bestätigte, hat sich Neuer einen Rippenbruch zugezogen. "Wahrscheinlich wird er dieses Jahr nicht mehr spielen", sagte Kompany am Vorabend des Champions-League-Spiels gegen Schachtar Donezk, das seine Heimspiele wegen des Krieges in der ukrainischen Heimat auf Schalke austrägt.