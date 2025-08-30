Es geht auch um viel Geld

Wie bei der Premiere des neuen Königsklassen-Formats in der vergangenen Saison bestreitet jeder der 36 Teilnehmer wieder jeweils vier Partien daheim und auswärts. Die ersten acht Mannschaften der Abschlusstabelle qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale.



Die Vereine auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in einer Zwischenrunde mit Hin- und Rückspiel um das Weiterkommen. Für die Teams auf den Plätzen 25 bis 36 ist die internationale Saison beendet. Das Finale findet am 30. Mai 2026 in Budapest statt. Es geht auch wieder um viel Geld, alleine das Startgeld beträgt 18,62 Millionen Euro pro Club.