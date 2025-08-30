Monaco (dpa/lby) - Der FC Bayern München eröffnet die Champions-League-Saison mit einem Heimspiel gegen Club-Weltmeister FC Chelsea. Das Auftaktspiel in der Gruppenphase gegen die Engländer wird am 17. September (21.00 Uhr) angepfiffen. Das letzte Spiel in der Auftaktrunde steigt im nächsten Jahr am 28. Januar, ebenfalls um 21.00 Uhr, bei der PSV Eindhoven. Die zeitgenauen Ansetzungen der Partien gab die Europäische Fußball-Union zwei Tage nach der Auslosung am Donnerstag bekannt. Ticket-Anfragen für alle Heim- und Auswärtsspiele sind bereits möglich, teilten die Bayern mit.Das erste Auswärtsspiel in der Champions-League-Saison findet für den Rekordmeister auf Zypern beim Paphos FC (30. September) statt. Am 22. Oktober empfangen die Münchner den belgischen Vizemeister Club Brügge.