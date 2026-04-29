Paris - Für Bayerns Mittelfeldstar Joshua Kimmich hat sich der zwischenzeitliche Drei-Tore-Rückstand bei Paris Saint-Germain surreal angefühlt. "Man stand so ein bisschen auf dem Platz und dachte: Boah, was ist denn hier los? Weil drei Tore schlechter waren wir auf gar keinen Fall", sagte der DFB-Kapitän bei Prime Video nach dem irren 4:5 des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Halbfinal-Hinspiel der Champions League im Prinzenpark. "Da ist es schon wichtig gewesen, dass wir relativ ruhig gewesen sind." Nach 58 Minuten hatte PSG 5:2 geführt.