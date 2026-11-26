Lille - Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich hat die Bosse des FC Bayern München für den Umgang mit Jamal Musiala mit scharfen Worten kritisiert. "Es darf niemals passieren, dass es auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird. Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um das es geht und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch. Und das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like", sagte Kimmich nach dem 1:2 der Münchner in der Champions League beim OSC Lille.