Kimmich: "Sollte man intern am Tisch klären"

"Ich finde, wenn es um die Leistung von den Spielern geht, dann kann man immer kritisieren, dann ist das auch völlig legitim. (...) Aber da ging es um eine andere Problematik und das ist was, was man intern am Tisch klären sollte und nicht öffentlich versuchen sollte zu klären. Und vor allem bei einem Verein wie Bayern München, der eigentlich für so was steht, dass man eine Familie ist, dass man da zusammenhält", so Kimmich. Das dürfe in der Form so nicht passieren und sei für ihn völlig unverständlich.