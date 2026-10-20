München - Vincent Kompany muss sich schonen und fehlt deshalb beim Abschlusstraining des FC Bayern München. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, lässt der Trainer nach seiner Virusinfektion die letzte Einheit vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Dazn) gegen den FC Arsenal ebenso aus wie die Pressekonferenz. Dort wird er von Assistent Aaron Danks vertreten. Beim Spiel will Kompany dann dabei sein.