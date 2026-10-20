München - Vincent Kompany muss sich schonen und fehlt deshalb beim Abschlusstraining des FC Bayern München. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, lässt der Trainer nach seiner Virusinfektion die letzte Einheit vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Dazn) gegen den FC Arsenal ebenso aus wie die Pressekonferenz. Dort wird er von Assistent Aaron Danks vertreten. Beim Spiel will Kompany dann dabei sein.
Champions League Kein Training und keine Pressekonferenz: Kompany schont sich
dpa 20.10.2026 - 12:53 Uhr