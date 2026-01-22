Champions League Kanes Schnitzel-Serie hält - Kompany plant für große Wochen

Ballack: "Ist und bleibt menschlich"

Englands Nationalmannschaftskapitän hatte in dieser Saison beim Sieg im Freundschaftsspiel gegen die Tottenham Hotspur und beim Weiterkommen im DFB-Pokal gegen den SV Wehen Wiesbaden einen Strafstoß vergeben. Vor dem Wiesbaden-Fehlschuss hatte er in Pflichtspielen 31 Mal nacheinander vom Punkt getroffen.

"Auch er ist menschlich und bleibt menschlich", sagte Ex-Nationalspieler Michael Ballack als DAZN-Experte. In 29 Saison-Pflichtspielen kommt Kane nun auf 34 Tore. Gegen den Club aus der Region Brüssel war der Stürmer wieder "der Flaschenöffner", wie Eberl nach dem phasenweise zähen Pflichtsieg bemerkte.

Und immer wieder Schnitzel

Lohn sind neben den Siegen kiloweise Schnitzel. "Es ist eine schöne Geschichte. Ich finde, es gehört zur Gemeinschaft und dazu, die Leute hier kennenzulernen", sagte Kane. Der Wirt habe das unbedingt machen wollen. "Er hat wahrscheinlich nicht erwartet, dass ich so viele Tore schieße."

Schnitzel sei vermutlich sein Lieblingsessen in Deutschland, aber allzu viele dürften es auch nicht sein. "Ich kann nicht behaupten, dass ich alle esse", sagte Kane. Aber wenn nicht: Familie, Freunde oder Gäste würden sich darüber freuen.