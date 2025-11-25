Havertz lange verletzt

Trainer Mikel Arteta, seit 2019 im Amt, hat die Gunners zu einem Team geformt, dass in Europas Krösusliga zu den Titelkandidaten zählt. Der Kader, in dem der deutsche Nationalspieler Kai Havertz wegen einer Knieverletzung seit August nicht mehr zum Einsatz kam, besticht ganz besonders durch seine Breite.

Neben der defensiven Stabilität - in der Champions League kassierte Arsenal noch kein Gegentor - überzeugt das Team um Kapitän Martin Ødegaard auch offensiv. Bei der Generalprobe gab es angeführt vom dreifachen Torschützen Eberechi Eze, ein Kumpel und früherer Mitspieler von Bayern-Star Michael Olise, ein 4:1 gegen Kanes Herzensclub Tottenham.

"Ich war schon oft im Emirates Stadium. Es ist ein hartes Pflaster", warnte Kane, der sich bei den reichlichen Ticketanfragen bei der Rückkehr auf die Insel nicht einmischte. "Das regeln meine Frau und mein Vater."