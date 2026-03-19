Kompany: "Top-top-top-Level-Fußball"

"Ich habe keine Lust, in einer Pressekonferenz zu entscheiden, wer Favorit ist", sagte derweil Kompany. Das Viertelfinale gegen Real sei fantastisch. "Das muss einfach für den Fußball gut sein. Es ist Top-top-top-Level-Fußball jetzt."

Musterbeispiel für dieses Level ist Kane. Wird der Supertorjäger der große Unterschiedsspieler? Wettbewerbsübergreifend steht er bei 47 Toren in 39 Pflichtspielen in dieser Saison. Persönlicher Rekord von Kane und europaweit Extraklasse.

Kane: "Eines meiner besten Tore"

Hatte der 32-Jährige beim wiederholten Handelfmeter zum 1:0 noch etwas Glück, so demonstrierte er bei seinem Traumtreffer zum 2:0 außergewöhnliche Fähigkeiten. Mit einer Drehung um die eigene Achse schüttelte er die Verteidiger ab und schloss ansatzlos in den Winkel ab. "Das war sicherlich eines meiner besten Tore. Es war ein Mix aus meinem Skillset", sagte Kane.

Mit solchen Treffern und Leistungen bringt er sich auch im Kandidatenkreis für den Ballon d'Or weit nach vorn. "Das ist zu 100 Prozent ein Spieler, der gerade in einer herausragenden Phase seines Lebens und seiner Karriere ist", schwärmte Kompany.

Eberls mahnende Worte: Denkt ans Vorjahr

Manuel-Neuer-Vertreter Jonas Urbig sprach von einem "Wow-Effekt" beim Kane-Knaller. Der 22-Jährige war selbst nach seiner Gehirnerschütterung rechtzeitig fit geworden. Der Torhüter warb wie Torschütze und Vorbereiter Lennart Karl (18) weiter für eine WM-Nominierung.

Im bayerischen Jubel-Trubel klang allerdings auch eine Sorge an. Vor einem Jahr, als die Münchner im Viertelfinale am späteren Finalisten Inter Mailand scheiterten, fehlten die Leistungsträger Dayot Upamecano und Alphonso Davies nach ihren in der Länderspielpause erlittenen Verletzungen. "Das war genau der Casus knacksus", sagte Eberl. Nun hoffe man auf gesunde Rückkehrer von den Nationalteams. "Dann haben wir ein richtig gutes Gefühl, um in diese wirklich fantastischen Wochen zu gehen."