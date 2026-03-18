Madrid - Real-Star Vinícius Júnior hat eine frühe Kampfansage an den FC Bayern gerichtet. "Packen wir sie!", sagte der 25-Jährige Medienberichten zufolge nach dem 2:1 von Real Madrid im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City. Damit sicherten sich die Madrilenen den Einzug in das Viertelfinale. Die Bayern müssen sich dafür zwar heute Abend (21.00 Uhr/DAZN) im Rückspiel gegen Atalanta Bergamo erst noch qualifizieren. Aber nach dem deutlichen 6:1 im Hinspiel ist die Ausgangslage der Münchner bestens.