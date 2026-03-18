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  4. Kampfansage von Vinícius Júnior an Bayern: "Packen wir sie!"

Champions League Kampfansage von Vinícius Júnior an Bayern: "Packen wir sie!"

Nach dem Triumph gegen Manchester gibt Vinícius Júnior gleich das nächste Ziel vor. Das absehbare Duell mit Bayern in der Königsklasse sorgt schon jetzt für Spannung.

Champions League: Kampfansage von Vinícius Júnior an Bayern: Packen wir sie!
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Vinicius Junior freut sich auf den FC Bayern als Gegner im Viertelfinale der Champions League. Foto: Dave Thompson/AP/dpa

Madrid - Real-Star Vinícius Júnior hat eine frühe Kampfansage an den FC Bayern gerichtet. "Packen wir sie!", sagte der 25-Jährige Medienberichten zufolge nach dem 2:1 von Real Madrid im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City. Damit sicherten sich die Madrilenen den Einzug in das Viertelfinale. Die Bayern müssen sich dafür zwar heute Abend (21.00 Uhr/DAZN) im Rückspiel gegen Atalanta Bergamo erst noch qualifizieren. Aber nach dem deutlichen 6:1 im Hinspiel ist die Ausgangslage der Münchner bestens. 

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Das Hinspiel der Bayern gegen Real in Madrid würde am 7. oder 8. April stattfinden. Das Rückspiel wäre eine Woche später, am 14. oder 15. April in München.