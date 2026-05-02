Champions League Jule Brand schießt Lyon ins Champions-League-Finale

Lyon/Barcelona - Die Fußballerinnen von Olympique Lyon stehen dank eines Last-Minute-Treffers der deutschen Nationalspielerin Jule Brand im Finale der Champions League. Dort könnten die Französinnen nun auf den FC Bayern München treffen. Lyon setzte sich am Samstag im Halbfinal-Rückspiel daheim gegen Titelverteidiger Arsenal mit 3:1 durch und schaffte damit nach dem 1:2 im Hinspiel noch die Wende. Brand traf in der 89. Minute und sicherte ihrem Team den zwölften Einzug in das Finale der Königsklasse.