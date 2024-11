"Meine Bilanz ist positiv", sagte Palhinha lachend in der Pressekonferenz. Und natürlich wolle er auch an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League unbedingt als Sieger vom Feld gehen. Nach den jüngsten Niederlagen bei Aston Villa und beim FC Barcelona ist es schon am 4. Spieltag der Ligaphase "wie ein Finale" für ihn. "Es ist ein spezielles Spiel", sagte er. Auch deswegen, weil in seiner Familie "eher Benfica-Fans" seien.