Champions League Jetzt gegen Leverkusen? Dortmund mit Dämpfer in die Playoffs

Dortmund - Bayer oder Bergamo - einen Wunschgegner hat Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl für die Playoffs der Champions League nicht. "Ehrlich gesagt ist es mir egal", sagte der 45-Jährige. Nach einem zähen und fußballerisch erneut sehr biederen Auftritt beim 0:2 gegen Inter Mailand ist klar: Will der BVB ins Achtelfinale, muss er sich deutlich steigern. Und zwar unabhängig davon, ob es gegen die Leverkusener oder die Italiener geht. Der Trend in der Champions League ist alarmierend.