"Wir werden alles reinhauen", versprach Ex-DFB-Kapitänin Popp, die mit dem VfL das Champions-League-Finale 2023 gegen den dreimaligen Titelträger nach 2:0-Führung noch 2:3 verloren hatte. "Uns ist bewusst, dass wir es auch müssen, dass es nicht einfach wird. Für die Münchnerinnen, glaube ich, wird es auch nicht so einfach. Also schauen wir mal, ob wir uns wieder treffen oder nicht." Das Rückspiel bestreiten die Wölfinnen am 27. März in Barcelona. Ein deutsches Duell wäre frühestens im Finale möglich.