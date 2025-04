"Wir sind enorm gewachsen"

"Ich war schon hier mit Lazio Rom und Inter - und darum weiß ich, wie schwierig es in diesem Stadion ist", sagte der Trainer des italienischen Meisters. In der Gruppenphase 2022 verlor Inter in Mailand und in München jeweils mit 0:2 gegen die Bayern. "Wir sind aber seit dieser Zeit enorm gewachsen. Die Differenz von damals zu den Bayern gibt es nicht mehr", sagte Inzaghi: "Wir wissen, dass wir gegen die Bayern einer hohen Hürde begegnen."