Kanes Torversprechen zum Jubiläum

Sein Jubiläumsspiel in der Königsklasse will er am liebsten mit Treffern feiern. "Nächstes Mal mache ich die Chancen rein", versprach der Engländer nach seiner persönlichen Nullnummer beim 3:2 am Wochenende gegen Wolfsburg. 34 Mal hat Kane bislang in der Champions League getroffen.