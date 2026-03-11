Der von Abwehrspieler Jarell Quansah geschickt frei geblockte Kapitän ließ die Leverkusener Fans mit einem Kopfballtor jubeln. Vor der Partie waren die starken Arsenal-Ecken und offensive Blocks der Gunners ein großes Thema gewesen. Nun traf Bayer auf genau diese Art.

Bayer-Fans applaudieren Havertz

Auch nach dem Rückstand gelang es Arsenal kaum, den Druck zu erhöhen. Startrainer Mikel Arteta trieb seine Mannschaft wild gestikulierend an und versuchte, mit Einwechslungen auf das Spiel einzuwirken.

Der Spanier brachte unter anderem Havertz, der auch von den Leverkusener Fans mit viel Applaus empfangen wurde. Der Offensivmann war als Zehnjähriger zu Bayer gewechselt und dort zum Nationalspieler gereift. Nun kehrte er erstmals seit seinem Abgang 2020 für ein Pflichtspiel in die BayArena zurück - und schockte sein Ex-Team mit dem Elfmetertor in der Schlussphase. Zuvor hatte Malik Tillmann im Strafraum gegen Noni Madueke leicht gefoult.