München - Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat sich kritisch über Bayern-Spielmacher Jamal Musiala geäußert und würde im direkten Vergleich den Leverkusener Jungstar Florian Wirtz vorziehen. "Ich würde mit Musiala mal sprechen, der seit Wochen in Zweikämpfen oft zu Boden geht und sehr viel am Reklamieren und am Diskutieren ist, was ich so noch nie gesehen habe. Das hat er sich angewöhnt, warum auch immer", sagte Hamann bei einem Sky-Pressegespräch in München.