Ungewöhnliche Defensivschwächen bei Inter

Inters Abwehr-Block stand nun nicht mehr ganz so sicher, außerdem fehlte es an Entlastungsangriffen. Die drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge nach dem Weiterkommen gegen den FC Bayern waren dem Team anzumerken. Nachdem der frühere Leipziger Dani Olmo zweimal an Sommer gescheitert war, musste der Ex-Bundesligaprofi wieder hinter sich greifen. Torres musste nach Vorarbeit von Raphinha nur noch den Fuß hinhalten.