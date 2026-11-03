Haaland habe zwar schon immer den besseren Torinstinkt gehabt, als Jugendfußballer aber suchte er noch seinen Weg. "Erling war sehr groß und dünn und bewegte sich ein bisschen wie Bambi auf dem Eis", sagt Larsen schmunzelnd. Er verfolgt die Karriere der beiden immer noch. Von Nusa schwärmt er: "Ich glaube, wir beginnen gerade, das Beste von Antonio zu sehen. Wenn er weiter Selbstvertrauen gewinnt, wird er sogar noch besser werden."