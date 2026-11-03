Leipzig - Für Leipzigs Abwehrchef Willi Orban bleibt dieser Gala-Abend von Erling Haaland unvergessen. Bei Schnee und Kälte traf der Super-Torjäger von Manchester City fünfmal gegen ein überfordertes RB-Team. Nur Pep Guardiola verhinderte mit der Auswechslung des Norwegers nach einer Stunde einen möglichen Rekord in der Champions League. Das 0:7 am 14. März 2023 im Etihad Stadium war die höchste Niederlage von RB Leipzig in der Königsklasse. "Er war immer da, wo der Ball runtergefallen ist. Der Junge ist schon ein besonderer Kerl", sagte Orban über den eiskalten Haaland.