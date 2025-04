Ob die Dortmunder nun mindestens 17 Monate auf Festtage wie diesen am Dienstag in der europäischen Königsklasse warten müssen, wird sich in den letzten fünf Saisonspielen in der Bundesliga zeigen. Am Ostersonntag geht die gestartete Aufholjagd des Tabellenachten gegen den direkten Konkurrenten Borussia Mönchengladbach weiter. "Ich hoffe, dass wir am Sonntag eine ähnliche Leistung zeigen können. Die Mannschaft lebt auf jeden Fall. Alle haben heute gespürt, dass wir dran glauben", sagte Abwehrspieler Niklas Süle.