Champions League "Glücksfall" Kompany und ein Belgien-Duell mit Vorgeschichte

Guardiola blieb als Letzter drei Jahre
Kompany könnte der erste Bayern-Trainer seit Pep Guardiola (2013-2016) werden, der seinen Vertrag mal wieder erfüllt. Carlo Ancelotti, Niko Kovac, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel - mit keinem passte es danach auf Dauer. Auch Titelsammler Hansi Flick ging im Sommer 2021 vorzeitig. Er wollte damals unbedingt Bundestrainer werden, was er aber längst nicht mehr ist.
Bayern-Insider Nagelsmann erklärte am Rande des Topspiels gegen Dortmund bei Sky, was seinen Nach-Nachfolger Kompany auszeichnet: "Er strahlt eine angenehme Ruhe aus. Er lässt sich nicht anstecken von einem manchmal unruhigen Umfeld, sondern ist immer bei sich und der Mannschaft. Er stellt die Mannschaft immer in den Vordergrund und hat keine Befindlichkeiten." Im speziellen Spiel gegen Brügge könnte das ausnahmsweise anders sein.