Champions League "Glücksfall" Kompany und ein Belgien-Duell mit Vorgeschichte

Bayern-Bosse rühmen ihren Coach

"Ich glaube, dass er aus dieser Mannschaft nicht nur ein Team geformt hat, sondern dass wir ein Team mit Spaß sind. Das merkt man, das spürt man", schwärmte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, als er nach dem 2:1 gegen Borussia Dortmund über Kompany sprach. Es gebe keinen Egoismus auf dem Platz. "Das ist ganz besonders das Verdienst von Vincent und seine große Leistung bei uns. Es sind ja vielfach dieselben Spieler wie vor zwei Jahren. Aber du merkst, was so ein Trainer ausmachen kann."