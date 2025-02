Es sind zwei Teams, die zwar von der Form eben dieser Jahre mehr oder weniger weit entfernt sind, sich nun aber in einem der legendärsten Fußball-Tempel des Kontinents wiedersehen. "Ich bin mir sicher, dass sich das Bernabéu von seiner besten Seite zeigen wird", sagte Bellingham, der in der Champions League spielberechtigt ist: "Wir müssen den Fans zeigen, was sie verdient haben." Allerdings warnte Reals Torwart Thibaut Courtois: "Wir sollten nicht denken, dass wir schon in der nächsten Runde sind." Denn es gibt ja das eine Prozent.