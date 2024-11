Champions League: Guardiola widerspricht Bernardo Silva nach City-Niederlage

Drei Niederlagen in Serie für City gab es zuletzt 2018

Drei Niederlagen in Serie gab es für City zuletzt 2018. "In meinen siebeneinhalb Jahren bei City kann ich mich nicht an drei Niederlagen in Serie erinnern", sagte Silva unmittelbar nach dem Spiel. "Wir müssen definitiv intern schauen, was wir nicht gut machen und schnell anfangen, besser zu werden. Ansonsten wird es schwierig, nach diesen Niederlagen zurückzukommen", forderte Silva. Manchester steht mit sieben Zählern dennoch im oberen Drittel der Tabelle der Champions League. In der Premier League steht das Team mit zwei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool auf Rang zwei.