Champions League Grudas Schussglück in Schuhen von Messi

Leipzig - Das Schussglück von Brajan Gruda kam nicht von ungefähr. Sein sehenswerter Schlenzer zum 1:0-Sieg von RB Leipzig gegen PSV Eindhoven war einer aus der Kategorie unhaltbar, auch wenn er von Ivan Perisic noch leicht abgefälscht wurde. Immerhin hatte der Torschütze besondere Fußballschuhe an. "Ich habe mir erhofft, dass ich ein bisschen Energie bekomme", sagte Gruda schmunzelnd und klärte auf: "Die Schuhe sind einfach ein Traum, Messi hat meine ganze Kindheit geprägt. Ich bin ein Riesenfan. Ich stelle sie mir nicht etwa in den Schrank, sondern ziehe sie selber an", sagte der 22-Jährige.