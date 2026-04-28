Champions League Großes Bayern-Comeback im Neun-Tore-Spektakel gegen PSG

"Wir kämpfen um den Titel, den PSG letztes Jahr erreicht hat", hatte Kompany bei der Pressekonferenz am Vorabend zur Zielsetzung gesagt. Und Paris gelang der Königsklassen-Triumph 2025 bekanntlich in München - mit einem 5:0 gegen Inter Mailand, das wiederum die Bayern im Viertelfinale bezwungen hatte.

"Bei PSG ist es wie ein Sturm, der auf einen zukommt"

"Bei PSG ist es wie ein Sturm, der auf einen zukommt", hatte Kompany angesichts der Pariser Offensiv-Asse um Dembélé, den jungen Desiré Doué und Kwarazchelia gemahnt. Er sollte Recht behalten. Die PSG-Stars waren kaum zu stoppen. Fast wäre Senny Mayulu (87.) noch das 6:4 gelungen, als er den Ball an die Latte drosch.

Aber auch die Bayern-Offensive lieferte. Der starke Díaz traf wieder doppelt, Olise zeigte großartige Dribblings und traf wunderbar. Einmal landete der Ball nach einem tollen Solo des Franzosen am Pfosten. Und auch Kane traf - eiskalt vom Punkt. Alle Fußballfans dürfen sich auf ein großes Rückspiel freuen.