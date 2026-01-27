Champions League Goretzka-Abgang im Winter? Das sagt Bayern-Coach Kompany

Eindhoven - Bayern-Trainer Vincent Kompany hat sich vor dem Champions-League-Spiel bei der PSV Eindhoven nicht mit der Möglichkeit eines Abgangs von Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka befassen wollen. "In diesen letzten 48 Stunden, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich nur über PSV gesprochen und gar nicht darüber, welche Spieler noch dazukommen oder gehen sollen", sagte der Münchner Trainer am Tag vor dem letzten Spieltag der Ligaphase am Mittwoch (21.00 Uhr/Dazn). Deswegen könne er da "nicht viel weiterhelfen".