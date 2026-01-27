Champions League Goretzka-Abgang im Winter? Das sagt Bayern-Coach Kompany

Was wird aus Upamecano?

Im Countdown auf das Auswärtsspiel, bei dem der FC Bayern Rang zwei in der Liga endgültig sichern will, war in der Pressekonferenz am Abend auch die Zukunft von Innenverteidiger Dayot Upamecano noch einmal Thema. Der Vertrag des Franzosen läuft wie der von Goretzka im Sommer aus, die Münchner wollen mit ihm unbedingt verlängern. Die "Bild" berichtet nun über ein Ultimatum an den 27-Jährigen. Demnach muss sich dieser bis Mitte Februar entscheiden, ob er das Vertragsangebot aus dem vergangenen Jahr annimmt.