Stuttgart - Als Diego Simeone im Januar 2012 als Coach bei Atlético Madrid debütierte, trainierte Sebastian Hoeneß gerade die A-Junioren des Berliner Fußballvereins Hertha 03 Zehlendorf. Am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) messen sich Hoeneß und der VfB Stuttgart nun auf der ganz großen Bühne mit Simeone und dessen Madrilenen. Die Partie gegen den spanischen Spitzenclub wird für die Schwaben die größte Herausforderung der bisherigen Champions-League-Saison. Ein echter Härte- und Reifetest. Auch für Hoeneß.