Dritter Sieg im dritten Spiel für Stuttgart?

"Das wird sicher großartig für uns alle, für den VfB, für die Region", sagte der 44-Jährige vor dem Duell mit dem Tabellenzweiten der spanischen Liga. Nach den Siegen gegen Viking Stavanger (3:1) und Slovan Bratislava (3:0) in den ersten Spielen der Ligaphase wäre ein Erfolg über Atlético ein gewaltiger Meilenstein auf dem angestrebten Weg Richtung K.o.-Runde. Einen Gegner von diesem Kaliber haben die Stuttgarter unter Hoeneß in der Königsklasse bislang erst einmal geschlagen: Im Oktober 2024 gewannen sie 1:0 bei Juventus Turin.