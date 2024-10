Erst ein Spiel ohne Gegentor

Offensiv fehlt es dem VfB mal an Durchschlagskraft, mal an Effizienz. Womöglich, gerade weil die Spieler in so vielen Wettbewerben unterwegs sind, fehlt es auch mal an den letzten Kräften und damit verbunden dem entscheidenden Quäntchen an Konzentration. Zudem haben sich die Gegner besser auf Stuttgarts Stil eingestellt - ist ja schließlich der Vizemeister.