Bodö - Der frühere Bundesligatrainer Stale Solbakken hat Borussia Dortmund vor schwierigen äußeren Bedingungen beim Champions-League-Spiel bei FK Bodö/Glimt in Norwegen gewarnt. Der norwegische Nationaltrainer prophezeit dem BVB am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) nördlich des Polarkreises ein kompliziertes Spiel. "Im Moment sind die klimatischen Bedingungen noch nicht so besonders", sagte der frühere Trainer des 1. FC Köln im Interview der "Ruhr Nachrichten". "Jetzt wird für Dortmund vor allem der Kunstrasen schwierig sein."