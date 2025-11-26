Druckphase der Gastgeber

Mit den Gunners hatten die Bayern in der Vergangenheit eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Vier der jüngsten fünf Aufeinandertreffen entschieden die Münchner für sich. Dieses Mal schien das aber deutlich mühevoller zu sein. Kurz nach dem Wiederanpfiff ging ein Schuss von Bukayo Saka knapp über das Bayern-Tor (48.). Auch im Gewimmel im Anschluss an eine Ecke war etwas Glück dabei, dass Arsenal nicht zum zweiten Treffer kam (51.).