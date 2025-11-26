London - Manuel Neuer klatschte nach seinem folgenschweren Patzer wortlos mit seinen Teamkollegen ab, der diesmal torlose Harry Kane beobachtete die feiernden Fans des FC Arsenal mit versteinerter Miene. Der FC Bayern hat in der Champions League seine erste Saisonniederlage kassiert und das Ende der eigenen Superserie hinnehmen müssen. Die Münchner verloren nach 18 Partien ohne Niederlage beim englischen Topclub mit 1:3 (1:1) und gaben den Spitzenplatz in der Ligaphase der Königsklasse an die Londoner ab.