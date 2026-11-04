Istanbul - Deniz Undav rechnet nicht damit, am Donnerstag von Bundestrainer Jürgen Klopp für die nächsten Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nominiert zu werden. Signale habe er noch keine erhalten, sagte Undav nach dem 0:2 mit dem VfB Stuttgart in der Champions League bei Galatasaray Istanbul. Auf die Frage, wie groß seine Hoffnung sei, antwortete er: "Gar nicht." Danach gefragt, wie er seine knappe Einschätzung begründe, ergänzte er gewohnt launig: "Was soll ich sagen? Ohne Tore schwer dabei zu sein, oder?"