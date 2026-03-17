Champions League: Fußball-Wunder in München? Das sagt Bergamos Trainer

"Es ist schwierig, fünf Tore aufzuholen. Es ist ein hoher Berg, den wir besteigen müssen. Was ich erwarte, ist ein Spiel voller Stolz von unserer Seite. Wir laufen hier gegen eine superstarke Mannschaft auf vor 75.000 Zuschauern. Und wir wollen einfach zeigen, dass die sechs Gegentore im Hinspiel zu viel waren", sagte Trainer Raffaele Palladino am Vorabend des Achtelfinal-Rückspiels an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena.